Лідером "слуг народу" на Закарпатті після звільнення скандального нардепа Тищенка затвердили голову ОВА

Новим головою Закарпатського обласного осередку партії "Слуга народу" став начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита. Про це повідомила у соцмережах голова партії, депутат Верховної Ради Олена Шуляк.

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"Сьогодні на зборах Закарпатської обласної організації політичної партії "Слуга Народу" більшістю голосів головою обласної організації обрали Віктора Микиту, очільника ОВА. Вітаю з новою посадою і бажаю натхнення на всі добрі справи, що наближають нашу перемогу!" - зазначила вона.

Нагадаємо, що ще в липні Шуляк достроково припинила повноваження свого колеги по парламентській фракції Миколи Тищенка в якості голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу".

Вона прямо заявила, що ухвалила также рішення через його імідж скандаліста, зазначивши, що в умовах повномасштабної війни з Росією партія має асоціюватися зі щоденною копіткою роботою на допомогу фронту та зміцнення тилу, а не з публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками".

Виконуючим обов'язки голови обласної організації політсили Шуляк призначила Микиту, якого зобов'язала забезпечити проведення зборів облорганізації для обрання її нового керівника. Зазначимо, що Микиту президент Володимир Зеленський призначив керувати Закарпатською областю 10 грудня 2021 року.

Нагадаємо також, що лідерка "Слуги народу" не єдина у її фракції в Раді, хто незадоволений Тищенком: так, Мар'яна Безугла в липні заявляла про намір добитися виключення колеги з фракції і партії.