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Мэр Харькова назвал, сколько средств нужно на восстановление города
По меньшей мере, $9,5 млрд необходимы для восстановления инфраструктуры Харькова от российских обстрелов. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
По прогнозам Игоря Терехова, Украина не сможет самостоятельно восстановить город и после окончания боевых действий потребует поддержки западных партнеров.
"Сейчас обстрелы продолжаются и невозможно окончательно сосчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно 9,5 млрд долларов США", - заявил городской голова Харькова.
Эти средства нужны не только для восстановления жилых домов, а также и энергетической инфраструктуры, и админзданий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, кафиры 27 апреля обстреляли село Токаревка в Харьковской области, где в это время работали работники "Харьковоблэнерго".
Ранее городской голова Мариуполя заявил, что по подсчетам, на восстановление города в Донецкой области понадобятся 20 лет и -14 млрд грн. Денежные средства пойдут на критическую инфраструктуру, стабилизацию ситуации, восстановление всех коммунальных сфер и направлений.