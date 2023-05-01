ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Мэр Харькова назвал, сколько средств нужно на восстановление города

харбков терехов восстановление
По меньшей мере, $9,5 млрд необходимы для восстановления инфраструктуры Харькова от российских обстрелов. Фото; Харьковская ОВА

По меньшей мере, $9,5 млрд необходимы для восстановления инфраструктуры Харькова от российских обстрелов. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

По прогнозам Игоря Терехова, Украина не сможет самостоятельно восстановить город и после окончания боевых действий потребует поддержки западных партнеров.

"Сейчас обстрелы продолжаются и невозможно окончательно сосчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно 9,5 млрд долларов США", - заявил городской голова Харькова.

Эти средства нужны не только для восстановления жилых домов, а также и энергетической инфраструктуры, и админзданий.

Напомним, кафиры 27 апреля обстреляли село Токаревка в Харьковской области, где в это время работали работники "Харьковоблэнерго".

Ранее городской голова Мариуполя заявил, что по подсчетам, на восстановление города в Донецкой области понадобятся 20 лет и -14 млрд грн. Денежные средства пойдут на критическую инфраструктуру, стабилизацию ситуации, восстановление всех коммунальных сфер и направлений.

Автор:
Альона Чернецкая