Мэр Харькова назвал, сколько средств нужно на восстановление города

По меньшей мере, $9,5 млрд необходимы для восстановления инфраструктуры Харькова от российских обстрелов. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

По прогнозам Игоря Терехова, Украина не сможет самостоятельно восстановить город и после окончания боевых действий потребует поддержки западных партнеров.

"Сейчас обстрелы продолжаются и невозможно окончательно сосчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно 9,5 млрд долларов США", - заявил городской голова Харькова.

Эти средства нужны не только для восстановления жилых домов, а также и энергетической инфраструктуры, и админзданий.

Напомним, кафиры 27 апреля обстреляли село Токаревка в Харьковской области, где в это время работали работники "Харьковоблэнерго".

Ранее городской голова Мариуполя заявил, что по подсчетам, на восстановление города в Донецкой области понадобятся 20 лет и -14 млрд грн. Денежные средства пойдут на критическую инфраструктуру, стабилизацию ситуации, восстановление всех коммунальных сфер и направлений.