Мер Харкова назвав, скільки коштів потрібно на відновлення міста

Щонайменше $9,5 млрд необхідні для відновлення інфраструктури Харкова від російських обстрілів. Про це заявив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За прогнозами Ігоря Терехова, Україна не зможе самостійно відновити місто і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів.

"Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно 9,5 млрд доларів США”, - заявив міський голова Харкова.

Ці кошти потрібні не лише для відновлення житлових будинків, а також і енергетичної інфрастуктури, і адмінбудівель.

Нагадаємо, окупанти 27 квітня обстріляли село Токарівка у Харківській області, де у цей час працювали працівники "Харківобленерго".

Раніше міський голова Маріуполя завив, що за підрахунками, на відновлення міста в Донецькій області знадобляться 20 років і -14 млрд грн. Кошти підуть на критичну інфраструктуру, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер і напрямків.