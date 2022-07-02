Мэрия Львова решила усилить оборону города из-за угрозы вторжения Беларуси

Мэрия Львова прорабатывает план обороны города на случай вторжения из Беларуси. Об этом на своем телеграм-канале написал мэр Львова Андрей Садовый.

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"Ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема и в этом ее наибольшая сложность. Сегодня собрал оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова, чтобы понимать, как мы будем действовать на случай эскалации со стороны Беларуси. Проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях", — написал Садовый.

По его словам, в каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока силы терробороны не будут переводить на круглосуточное дежурство, однако это решение может измениться в любой момент.

Также мэрия рассматривает вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий и продолжаем формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения.

Напомним, ранее Главное управление разведки заявило, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется. Однако прямое военное наступление из Беларуси маловероятно.

Отметим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский призвал граждан Беларуси не поддаваться на попытки России втянуть эту страну в ее войну против Украины.

Также из Беларуси в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника, считают в ГУР МО.