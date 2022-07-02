Мерія Львова вирішила посилити оборону міста через загрозу вторгнення Білорусі

Мерія Львова опрацьовує план оборони міста у разі вторгнення з Білорусі. Про це на своєму телеграм-каналі написав мер Львова Андрій Садовий.

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"Ситуація на білорусько-українському кордоні непередбачувана і в цьому її найбільша складність. Сьогодні зібрав оперативну нараду за участю військового та цивільного керівництва Львова, щоб розуміти, як ми діятимемо на випадок ескалації з боку Білорусі. Проговорили план оборони та сили та засоби, які перебувають". у веденні міста. Ситуація змінюється, тому наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення", — написав Садовий.

За його словами, у кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додаткову підготовку для членів добровольчих формувань тероборони. Поки що сили тероборони не переводитимуть на цілодобове чергування, проте це рішення може змінитися будь-якої миті.

Також мерія розглядає варіант формування резервних добровольчих батальйонів із працівників міської ради та комунальних підприємств та продовжуємо формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки заявило, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України з військової точки зору зберігається. Проте прямий військовий наступ із Білорусі малоймовірний.

Зазначимо, минулого тижня президент Володимир Зеленський закликав громадян Білорусі не піддаватися на спроби Росії втягнути цю країну до її війни проти України.

Також з Білорусі в ніч на 25 червня територією України було завдано масований ракетно-бомбовий удар. Обстріл безпосередньо пов'язаний зі спробами кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні як безпосередній учасник, вважають у ГУР МО.