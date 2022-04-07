Министр обороны США Остин заявил о передаче Украине разведданных по Донбассу

Американский топ-чиновник подтвердил, что разведки США обменивается информацией с Украиной. Об этом сообщает CNN.

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Министр обороны США Ллойд Остин впервые публично заявил, что США предоставляют разведданные украинским силам для проведения операций на Донбассе.

Перед сенатским комитетом по вооруженным силам Остина спросили, предоставляют ли США разведданные, чтобы помочь Украине совершать атаки на российские силы в оккупированной части Донбасса или в оккупированном Крыму.

"Мы предоставляем им разведывательную информацию для проведения таких операций в Донбассе", ответил Остин и добавил, что США не препятствуют Украине атаковать российские силы в этих районах.

В начале апреля 2022 года Министерство обороны США уже решило предоставить Украине новую партию оборонной помощи на сумму $300 млн, в том числе ракетные системы с лазерным наведением.

А если Российская Федерация применит химическое оружие, Соединенные Штаты предоставят Украине необходимые средства защиты.