Міністр оборони США Остін заявив про передачу Україні розвідданих Донбасом

Американський топ-чиновник підтвердив, що розвідки США обмінюються інформацією в Україною. Про це повідомляє CNN.

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Міністр оборони США Ллойд Остін уперше публічно заявив, що США надають розвіддані українським силам для проведення операцій на Донбасі.

Перед сенатським комітетом збройних сил Остіна запитали, чи США надають розвіддані, щоб допомогти Україні здійснювати атаки на російські сили в окупованій частині Донбасу або в окупованому Криму.

"Ми надаємо їм розвідувальну інформацію для проведення таких операцій на Донбасі", відповів Остін і додав , що США не перешкоджають Україні атакувати російські сили у цих районах.

На початку квітня 2022 року Міністерство оборони США вже вирішило надати Україні нову партію оборонної допомоги на суму $300 млн, зокрема ракетні системи з лазерним наведенням.

А якщо Російська Федерація застосує хімічну зброю, Сполучені Штати нададуть Україні необхідні засоби захисту.