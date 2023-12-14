Минкульт неправомерно получил из "ковидного" фонда 743 миллиона гривен: почти все ушло не по назначению - аудит

Счетная палата установила, что Кабинет министров с нарушением законодательства выделил Министерству культуры и информационной политики Украины в 2020 году более 743 миллионов гривен из фонда борьбы с коронавирусной болезнью.

Более того, как сообщают в Счетной палате по результатам аудита использования средств Минкульта, 659 миллионов гривен из этой суммы ведомство использовало не по назначению. О результатах аудита уже проинформированы Офис генерального прокурора и полиция.

Так, было установлено, что в июне 2020 года министерство обратилось к правительству с просьбой выделить ему 1,9 миллиарда гривен по 11 направлениям. В свою очередь, Кабмин принял постановление о выделении из фонда борьбы с Covid-19 777,8 миллиона гривен по шести направлениям, пять из которых на сумму 743,4 миллиона гривен были неправомерны.

Как отмечают аудиторы, большинство предусмотренных этими документами направлений вообще не касались мер по предотвращению болезни и борьбе с ее последствиями, а по сути являлись финансовой поддержкой сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

В частности, средства пошли на выдачу различных грантов субъектам хоздеятельности, производство сериалов, разработку электронного ресурса культурного наследия, погашение учреждениями культуры задолженности за потребленные услуги.

В Счетной палате подчеркивают, что из-за отсутствия у министерства детальных, точных и достоверных финансово-экономических расчетов потребности в бюджетных средствах решения о выделении ему этих средств вообще не должны были приниматься.

В то же время аудит обнаружил, что почти 663 миллиона гривен было выделено вообще без законодательных оснований для использования средств госбюджета на предоставление грантов институциональной поддержки.

В результате на мероприятия, не отвечающие направлениям и целевому назначению средств фонда борьбы с Covid-19, Минкульт использовал почти 60 миллионов гривен, Украинский культурный фонд – более 518 миллионов, Украинский институт книги – более 81 миллиона гривен.

Специалисты Счетной палаты выяснили, что как только УКФ перечислял грантополучателям средства из госбюджета, они теряли статус бюджетных и выводились из системы казначейского обслуживания и бюджетного контроля.

Это позволило фонду избежать соблюдения критериев определения получателей бюджетных средств (минимум двухлетний опыт по соответствующему профилю, производственный потенциал, неубыточность деятельности и так далее).

УКФ не требовал подтверждения предварительного получения дохода от деятельности в сфере культуры, туризма или креативных индустрий. При этом аудиторы установили 99 случаев, когда он заключил договоры с грантополучателями, которые не получали поступлений в предыдущем 2019 году, а 59 из них в принципе не вели в этот период хозяйственной деятельности. По этим договорам было перечислено 57,5 миллиона гривен.

Также аудит обнаружил, что основная цель предоставления грантов поддержки, а именно создание рабочих мест, достигнута не была. Более того, оказалось, что в течение 2020-2021 годов количество работников грантополучателей даже уменьшилось на 16%. Таким образом, более 518 миллионов гривен было израсходовано из госбюджета неправомерно и нерезультативно.

Согласно выводам аудиторов, безосновательно реализованная за счет фонда борьбы с Covid-19 система институциональной поддержки оказалась, по сути, механизмом пополнения оборотных средств и краткосрочного содержания отдельных избранных УКФ негосударственных субъектов хозяйствования.

Другое же подконтрольное министерству учреждение – Украинский институт книги – вопреки законодательству не стало отказывать в рассмотрении 14 заявок субъектов издательского дела, которые при подаче документов не подтвердили факт издания книг ранее: им ведомство неправомерно предоставило 5,2 миллиона грантов.

Кроме того, аудит установил, что якобы на разработку электронного информационного ресурса культурного наследия МКИП направило 1,8 миллиона гривен, однако вместо разработки необходимых технических заданий и программного обеспечения оно закупило серверное оборудование, к тому же с нарушением требований законодательства о развитии средств информатизации. Сам информресурс так и не был разработан.