Минкульт неэффективно распорядился 4 миллиардами гривен, в том числе на музеи Майдана и Голодомора - Счетная палата

Счетная палата установила, что Министерство культуры и информационной политики не обеспечило эффективного управления и использования 4,2 миллиарда гривен, выделенных из госбюджета в 2018–2022 годах на деятельность музеев Революции Достоинства, Голодомора-геноцида и Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти.

Как говорится в сообщении ведомства, такое заключение было сделано по результатам аудита эффективности использования средств госбюджет на мероприятия по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, обеспечения работы соответствующих учреждений и строительство объектов культуры общегосударственного значения.

Проверка показала, что из 3,3 миллиарда гривен существенных недостатков и нарушений 3,08 миллиарда составили нарушения бюджетного и иного законодательства, из которых нарушения на 550,2 миллиона гривен были допущены еще на стадии подготовки бюджетных запросов, а на 2,53 миллиарда – при утверждении смет (впрочем, на этапе выполнения – всего на 2,8 миллиона гривен).

Кроме этого, почти 209 миллионов гривен из госбюджета было израсходовано непродуктивно, нерезультативно и неэкономно. В частности, выплата аванса за отдельные работы по строительству музея Революции Достоинства привела к образованию просроченной дебиторской бюджетной задолженности почти в 112 миллионов гривен, нерезультативному использованию средств в особо крупных размерах, а также возникновению рисков нанесения ущерба государству.

Аудит выявил, что из-за несвоевременного решения были созданы условия для неэффективного использования 91 миллионом гривен, из которых 79,5 миллиона - из-за существенного увеличения общей стоимости строительства (реконструкции) музея Голодомора и необходимости корректировки рабочей документации по отдельному договору на более чем 11 миллионов гривен.

При этом расходы бюджета на подготовительные и строительные работы по строительству второй очереди музея за 2019-2022 годы составили почти 562 миллиона гривен. Из-за ненадлежащей организации и неэффективного внутреннего контроля, в частности за обоснованностью планирования потребности, эффективностью использования и управления средствами, почти 320 миллионов гривен остались неиспользованными.

В свою очередь, по выводам Счетной палаты, созданный в 2019 году Отраслевой госархив УИНП из-за ненадлежаще подготовленных и необорудованных помещений не обеспечивал выполнение основных задач и функций. При этом общая сметная стоимость работ по реконструкции его помещений составила 686 миллионов гривен.

Как указывают в контролирующем органе, в результате неэффективности работы Минкульта упомянутые объекты, несмотря на значительные бюджетные расходы, "находятся в состоянии неопределенности" относительно возможного завершения работ.

Скандал с дофинансированием строительства музея Голодомора

Напомним, что выделение в июле 574 миллионов гривен на достройку второй очереди музея Голодомора вместе с объявлением Минкультом тендеров на создание сериалов спровоцировало скандал.

Из-за возмущения многих интернет-пользователей неуместностью этих решенийпрезидент Владимир Зеленский публично выступил против "финансирования музеев, культурных центров, символов, сериалов" за бюджетные средства во время войны.

Более того, он инициировал увольнение главы Минкульта Александра Ткаченко, которое парламент поддержал неделю спустя. Сам Ткаченко заявлял, что был удивлен позицией президента и отмечал важность сферы культуры во время войны, потому что "это война не только за территории, но и за людей".

История недостроенного музея Голодомора

Национальный музей Голодомора в Киеве был образован по распоряжению правительства от 22 апреля 2009 года (тогда премьером была Юлия Тимошенко, а президентом – Виктор Ющенко). Первая очередь музея была построена еще в 2009 году (акт готовности здания к эксплуатации подписан 24 декабря), а сдан в эксплуатацию 12 июля 2010 года.

Подготовка к строительству второй очереди комплекса была начата только в октябре 2016 года, тогда же был создан соответствующий организационный комитет. Но до сих пор Национальный музей Голодомора-геноцида (такое название он получил в 2019 году) существует на улице Лаврской лишь в виде мемориальной части ("Свеча памяти"), а собственно музейная часть с соответствующей развитой инфраструктурой построена не была.

28 ноября 2020 года в ходе мероприятий памяти жертв Голодомора в Украине Зеленский поручил правительству дофинансировать проект комплекса Национального музея Голодомора. 2 декабря Кабмин обновил проект второй очереди музея, утвердив его общую сметную стоимость в 1,628 миллиарда гривен (из чего строительные работы были предусмотрены на 1,092 миллиарда гривен).