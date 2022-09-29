Минобороны: Впечатление о снижении западной военной помощи – обманчиво

Объем и интенсивность военной помощи Украины не снижается, а у западных партнеров есть понимание, что после перевода Россией войны на количественно новый уровень потребность ВСУ в новом вооружении только растет.

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Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, впечатление о том, что в последние месяцы объем поставляемого в Украину вооружения снижается, - ложное.

"Сначала партнеры нам помогали поиском любого советского вооружения – от боеприпасов до самих систем. И мы этому радовались. Но нам удалось убедить партнеров в том, что это была плохая история – они пытались помогать в их понимании "маленькой советской армии", которая воюет с "большой советской армией". Маленькая всегда проигрывает. Но мы не советская армия, мы стали другими за восемь лет гибридной войны. Мы фактически готовы быть армией НАТО", - отметил министр.

По его словам, у украинских военных есть знания, навыки и опыт, поэтому министр обороны США и Великобритании Ллойд Остин и Бен Уоллес начали помогать оружием.

"Я сказал им: давайте выстраивать баланс высокоточным оружием. Когда первые системы начали заходить, мы радовались. Мы радовались, как дети, первым антирадарным ракетам HARM. Первые MLRS системы – это событие. Но дальше мы не рассказываем, сколько боеприпасов мы к ним получаем. Интенсивность озвучивания того, что мы получаем, упала", - отметил министр.

По его словам, он просит партнеров из "Рамштайна" не рассказывать о переданном нашей стране оружии по соображениям безопасности.

"На последнем "Рамштайне" я сказал, что волнуюсь, как бы ни сработал "синдром усталости". Они мне сказали: "Мы верим в вашу победу, мы хотим вашей победы, поэтому мы в "Рамштайне" обсуждаем не только краткосрочную перспективу, а и среднесрочную и долгосрочную", - рассказал Резников.

Он подчеркнул, что страны-участники "Рамштайна" получили сигнал, что их правительства поддерживают долгосрочную перспективу поддержки Украины.

"Они понимают, что нужно не только сегодня дать нам оружие и боеприпасы. Нужны ремонт, обслуживание, а дальше – запуск производств. Они заинтересованы производить себе, чтобы оружие со складов отдавать нам", - отметил министр.

По его словам, Украине переданы артиллерийские системы, беспилотники, другие комплексы, легкая бронетехника.

"Даже по ПВО "короткого" действия мы получили политическое решение по NASAMS и IRIS-T. Кстати, по противокорабельным ракетам Harpoon тоже вопрос решен, они дружат с нашим "Нептуном" и отогнали российский флот в Новороссийск. Осталась средняя и большая дальность", – сообщил Резников.

А вот относительно боевой авиации и танков вопрос пока не решен, ведь эта техника нуждается в ремонте, уходе, обслуживании.

Напомним, Вашингтон принял решение о передаче Украине 18 HIMARS, однако украинская сторона получит эти системы через несколько лет.