"Могут использовать в качестве живого щита". Верещук призвала посольства не допустить пребывания своих граждан на оккупированных территориях

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала посольства иностранных государств принять меры для того, чтобы их граждане не находились на временно оккупированных территориях Украины.

Она обратилась к посольствам в связи с напряженной ситуацией на линии столкновения.

"Прошу принять дополнительные меры для исключения незаконного пребывания ваших граждан на временно оккупированных территориях Украины. О поездках детей на отдых в Крым не может быть и речи", - отметила Верещук.

По ее словам, оккупанты могут использовать иностранцев в качестве живого щита или "сакральных жертв".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска перешли к контрнаступательным действиям, 10 июня.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины за 5-11 июня освободили семь населенных пунктов, расположенных на Донецком и Таврическом направлениях.