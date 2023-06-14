"Можуть використати в якості живого щита". Верещук закликала посольства не допустити перебування своїх громадян на окупованих територіях

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала посольства іноземних держав вжити заходів для того, щоб їхні громадяни не перебували на тимчасово окупованих територіях України.

Вона звернулася до посольств у звʼязку з напруженою ситуацією на лінії зіткнення.

"Прошу вжити додаткових заходів для виключення незаконного перебування ваших громадян на тимчасово окупованих територіях України. Про поїздки дітей на відпочинок до Криму не може бути й мови", - зазначила Верещук.

За її словами, окупанти можуть використати іноземців в якості живого щита або "сакральних жертв".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська перейшли до контрнаступальних дій, 10 червня.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Збройні сили України за 5-11 червня звільнили сім населених пунктів, що розташовані на Донецькому та Таврійському напрямках.