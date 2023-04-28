Молдова внесла Путина в "черный список": кто еще в него попал и какие последствия

Кишинев создал так называемый "черный список" граждан Российской Федерации. Лицам, которые в него попадут, в частности, запретят въезд на территорию Молдовы.

Об этом в эфире телеканала TV8 сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает NewsMaker.

Он раскрыл имена некоторых россиян, уже включенных в "черный список". В частности, в него попали российский лидер Владимир Путин, певец Филипп Киркоров и бизнесмен Игорь Чайка.

"У нас длинный список, и каждого человека из него мы будем отправлять домой. Российская Федерация не может указывать, что мы должны или можем делать. Республика Молдова — свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место", — подчеркнул Речан.

Он указал, что хотя "черный список" пока не обнародовали, но попавшие в него лица знают об этом. Речан допускает, что власти разместят список в открытом доступе.

Напомним, ранее правительство Молдовы заявляло, что планирует в ближайшее время пересмотреть перечень санкций Евросоюза в отношении России, к которым может присоединиться. Проводится анализ того, как определенные отрасли Молдовы могут отреагировать на определенные санкции против России.