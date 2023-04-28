Молдова внесла Путіна до "чорного списку": хто ще в нього потрапив та які наслідки

Кишинів створив так званий "чорний список" громадян Російської Федерації. Особам, що до нього потраплять, зокрема, заборонять в'їзд на територію Молдови.

Про це в ефірі телеканалу TV8 повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає NewsMaker.

Він розкрив імена деяких росіян, які вже включені до "чорного списку". Зокрема, до нього внесли російського лідера Володимира Путіна, співака Філіп Кіркоров та бізнесмена Ігоря Чайку.

"У нас довгий список, і кожну людину з нього ми надсилатимемо додому. Російська Федерація не може вказувати, що ми маємо або можемо робити. Республіка Молдова — вільна і суверенна країна. Кожен має знати своє місце", — підкреслив Речан.

Він вказав, що хоча "чорний список" поки що не оприлюднили, але особи, які до нього потрапили, знають про це. Речан допускає, що влада розмістить список у відкритому доступі.

Нагадаємо, раніше уряд Молдови заявляв, що планує найближчим часом переглянути перелік санкцій Євросоюзу щодо Росії, до яких може приєднатися. Наразі проводиться аналіз того, як певні галузі Молдови можуть відреагувати на певні санкції проти Росії.