"На каждый удар российские оккупанты получат ответ". Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Президент Владимир Зеленский 1 мая провел совещание с чиновниками и силовиками, на котором обсудили, в частности, последствия российских ударов и вопросы оружия для военных.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении.

По его словам, в совещании приняли участие глава правительства, министры и представители Офиса президента. Докладывали Главком, руководители ГУР и Службы внешней разведки, глава СБУ, секретарь СНБО.

"Первый вопрос – последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще более надежной. Обсудили на утреннем совещании вероятное поведение врага в ближайшее время, скоординировали наши оборонные шаги", - отметил Зеленский.

Он добавил, что на совещании отдельно обсудили вопросы оружия и снарядов для военных, а также ситуацию на оккупированной территории и противодействие России.

"На каждый такой удар российские оккупанты получат наш ответ. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают каждый день и каждую ночь. Которые защищают наши позиции, отбивают российские штурмы, помогают своим огнем сослуживцам, тем, кто рядом на позициях, и по максимуму уничтожают оккупанта. Чем больше украинской точности, чем больше украинской взаимоподдержки, тем быстрее российское зло будет уничтожено", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский 1 мая провел несколько совещаний по дипломатической работе в этом месяце.

Напомним, в ночь на 1 мая армия страны-агрессора РФ совершила вторую подряд за последние три дня массированную атаку на Украину. По предварительной информации, в общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

В частности, россияне совершили ракетную атаку на Павлоградский район. Украинские военные сбили семь ракет, однако были и попадания. Враг повредил, в частности, десятки домов, несколько заведений школьного и дошкольного образования, а также магазины. В результате атаки два человека погибли и еще 40 пострадали.