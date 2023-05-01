"На кожен удар російські окупанти отримають відповідь". Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками

Президент Володимир Зеленський 1 травня провів нараду з чиновниками та силовиками, на якій обговорили, зокрема, наслідки російських ударів та питання зброї для військових.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

За його словами, у нараді взяли участь голова уряду, міністри та представники Офісу президента. Доповідали Головком, керівники ГУР і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

"Перше питання – наслідки російських ударів, зокрема ракетних. Лише за минулу ніч, від опівночі до сьомої ранку, вдалося збити 15 російських ракет. Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим. Обговорили на вранішній нараді ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки", - зазначив Зеленський.

Він додав, що на нараді окремо обговорили питання зброї та снарядів для військових, а також ситуацію на окупованій території й протидію Росію.

"На кожен такий удар російські окупанти отримають нашу відповідь. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують щодня й щоночі. Які захищають наші позиції, відбивають російські штурми, допомагають своїм вогнем побратимам, хто поруч на позиціях, і по максимуму знищують окупанта. Що більше української влучності, що більше української взаємопідтримки, то швидше російське зло буде знищене", - наголосив президента.

Крім того, Зеленський 1 травня провів кілька нарад щодо дипломатичної роботи цього місяця.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня армія країни-агресора РФ здійснила другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Зокрема, росіяни здійснили ракетну атаку на Павлоградський район. Українські військові збили сім ракет, однак були і влучання. Ворог пошкодив, зокрема, десятки будинків, кілька закладів шкільної і дошкільної освіти, а також магазини. Внаслідок атаки двоє людей загинула та ще 40 постраждали.