На Луганщине без воды остался 1 млн жителей — оккупанты обстреляли Попаснянский водоканал

В результате обстрелов войск РФ повреждено оборудование подстанции, которая обслуживает Попаснянский водоканал. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

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По предварительным данным, вышла из строя подстанция одной из фильтровальных станций. Без воды остались 1 миллион человек, в том числе на оккупированных территориях.

"Водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасном, Золотом, Горном, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антрацит", — отметил Гайдай.

По его словам, возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий.

Напомним, в результате обстрелов российских захватчиков 8 мая в Луганской области оборваны мощные линии электропередач напряжением 200 кВ. Лисичанск и Северодонецк обесточены.

Перед этим ВСУ отошли от Попасной Луганской области, чтобы закрепиться на более прочных позициях, которые военные подготовили заранее.