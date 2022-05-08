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На Луганщине без воды остался 1 млн жителей — оккупанты обстреляли Попаснянский водоканал
В результате обстрелов войск РФ повреждено оборудование подстанции, которая обслуживает Попаснянский водоканал. Об этом сообщил глава Луганской ОВА.
По предварительным данным, вышла из строя подстанция одной из фильтровальных станций. Без воды остались 1 миллион человек, в том числе на оккупированных территориях.
"Водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасном, Золотом, Горном, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антрацит", — отметил Гайдай.
По его словам, возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в результате обстрелов российских захватчиков 8 мая в Луганской области оборваны мощные линии электропередач напряжением 200 кВ. Лисичанск и Северодонецк обесточены.
Перед этим ВСУ отошли от Попасной Луганской области, чтобы закрепиться на более прочных позициях, которые военные подготовили заранее.