На Луганщині без води залишився 1 млн жителів — окупанти обстріляли Попаснянський водоканал

Внаслідок обстрілів військ РФ пошкоджено обладнання підстанції, яка обслуговує Попаснянський водоканал. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За попередніми даними, вийшла з ладу підстанція однієї з фільтрувальних станцій. Без води залишився 1 мільйон людей, у тому числі на окупованих територіях.

"Водопостачання повністю припинено на невизначений термін у Попасному, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадіївці, Алчевську, Кришталевому, Антрациті", - зазначив Гайдай.

За його словами, відновлення подачі води можливе лише після припинення бойових дій.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів російських загарбників 8 травня на Луганщині обірвані потужні лінії електропередач напругою 200 кВ. Лисичанськ та Сєверодонецьк знеструмлені.

Перед цим ЗСУ відійшли від Попасної Луганської області, щоб закріпитися на міцніших позиціях, які військові підготували заздалегідь.