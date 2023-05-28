Не дождался результатов ЦИК. Эрдоган объявил себя победителем выборов президента в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая заявил, что победил на выборах главы государства.

Об этом он заявил, обращаясь к своим сторонникам на митинге в Стамбуле, передает "Интерфакс-Украина".

"Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями управлять страной еще пять лет", - сказал Эрдоган.

Он поблагодарил всех граждан Турции, отдавших голос за него.

Напомним, в Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории республики проходит второй тур голосования на выборах президента.

На высший пост претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

Как сообщили в Высшем избирательном совете (ЦИК), по итогам обработки 75,42% бюллетеней Эрдоган набирает 53,41% голосов. Его оппонент Кылычдароглу – 46,59%.