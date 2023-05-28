Не став чекати результатів ЦВК. Ердоган оголосив себе переможцем виборів президента у Туреччині (ВІДЕО)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 28 травня заявив, що переміг на виборах глави держави.

Про це він заявив, звертаючись до своїх прихильників на мітингу у Стамбулі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наша нація зробила вибір і знову наділила нас повноваженнями керувати країною ще п'ять років", - сказав Ердоган.

Він подякував усім громадянам Туреччини, які віддали голос за нього, і заспівав пісню.

Нагадаємо, у Туреччині у неділю, 28 травня, вперше в історії республіки відбувається другий тур голосування на виборах президента.

На вищу посаду претендують чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган та лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

Як повідомили у Вищій виборчій раді (ЦВК), за підсумками опрацювання 75,42% бюлетенів Ердоган набирає 53,41% голосів. Його опонент Киличдароглу - 46,59%.