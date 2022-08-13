Независимые эксперты проверят отчет Amnesty International о ВСУ

Международная правозащитная организация Amnesty International привлечет независимых экспертов, чтобы те проверили процесс составления и содержание его доклада, в котором Вооруженные силы Украины обвинили в "нарушении законов войны".

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Процесс "инициировали на международном уровне", сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на заявление самой организации.

"Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь урок и улучшить нашу работу в области прав человека", — отметили в организации.

Также в AI признали, что отчет был опубликован "без достаточного контекста". В этой связи в организации пояснили, что подразумевают: "В нем не было уделено должного внимания российской агрессии с нарушением международного права и многочисленным военным преступлениям, совершенными российскими военными и задокументированным Amnesty International".

Напомним, что 8 августа Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Amnesty International для подготовки отчета о ВСУ, вызвавшего скандал в Украине, якобы использовала показания людей, которые на момент прохождения интервью находились в фильтрационных лагерях. и тюрьмах на неподконтрольных территориях

Впоследствии Amnesty International принесла извинения за причинение негативных эмоций людям, которые ознакомились с ее заявлением.

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