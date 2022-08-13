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Незалежні експерти перевірять звіт Amnesty International про ЗСУ
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International залучить незалежних експертів, що б ті перевірили процес складання та зміст її доповіді, в якій Збройні сили України звинуватили у "порушенні законів війни".
Процес "ініціювали на міжнародному рівні", повідомляє видання Deutsche Welle із посиланням на заяву самої організації.
"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати урок і покращити нашу роботу в галузі прав людини", — зазначили в організації.
Також в AI визнали, що звіт опублікували "без достатнього контексту". Щодо цього в організації пояснили, що мають на увазі: "У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним військовим злочинам, скояних російськими військовими та задокументованим Amnesty International".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 8 серпня Центр протидії дезінформації та інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони України заявив, що Amnesty International для підготовки звіту про ВСУ, що викликав скандал в Україні, нібито використала свідчення людей, які на момент проходження інтерв'ю знаходилися у фільтраційних таборах і в'язницях на непідконтрольних територіях.
Згодом Amnesty International вибачилася за заподіяння негативних емоцій людям, які ознайомилися з її заявою.
Джерело фото: ua.depositphotos.com