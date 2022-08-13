Незалежні експерти перевірять звіт Amnesty International про ЗСУ

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International залучить незалежних експертів, що б ті перевірили процес складання та зміст її доповіді, в якій Збройні сили України звинуватили у "порушенні законів війни".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Процес "ініціювали на міжнародному рівні", повідомляє видання Deutsche Welle із посиланням на заяву самої організації.

"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати урок і покращити нашу роботу в галузі прав людини", — зазначили в організації.

Також в AI визнали, що звіт опублікували "без достатнього контексту". Щодо цього в організації пояснили, що мають на увазі: "У ньому не було приділено належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численним військовим злочинам, скояних російськими військовими та задокументованим Amnesty International".

Нагадаємо, що 8 серпня Центр протидії дезінформації та інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони України заявив, що Amnesty International для підготовки звіту про ВСУ, що викликав скандал в Україні, нібито використала свідчення людей, які на момент проходження інтерв'ю знаходилися у фільтраційних таборах і в'язницях на непідконтрольних територіях.

Згодом Amnesty International вибачилася за заподіяння негативних емоцій людям, які ознайомилися з її заявою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com