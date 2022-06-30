Нового омбудсмена назначат на ближайшем заседании парламента

Голосование по назначению народного депутата Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоится на ближайшем заседании парламента.

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Об этом сообщила представитель партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Отмечается, что 30 июня состоялось заседание депутатской фракции "Слуга народа", в ходе которого был рассмотрен план законопроектных работ, необходимых для вхождения Украины в ЕС, которые Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время.

Также обсудили кандидатуру на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"На эту должность предложен народный депутат, действующий глава Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец. Голосование состоится на ближайшем заседании парламента", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 21 июня предложил назначить на должность уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца.

Уже через неделю Комитет Верховной рады по правам человека согласовал кандидатуру Дмитрия Лубинца на эту должность.