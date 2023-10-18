Одесский суд заочно приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению

Малиновский районный суд Одессы 18 октября признал бывшего заместителя главы российской оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова виновным в государственной измене и коллаборационизме.

Как говорится в сообщении суда, обвиняемому по части 2 статьи 111 (госизмена) и части 5 статьи 111-1 (занятие должности в оккупационной администрации) назначили наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что Стремоусова судили заочно, при этом судом "были приняты все меры о вызове обвиняемого" на судебные заседания. В ходе судебных прений сторона обвинения просила признать Стремоусова виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций вменяемых статей. В свою очередь, защитница подсудимого просила вынести оправдательный приговор в отношении обвиняемого.

Напомним, что Стремоусов с момента формирования 26 апреля 2022 года в почти полностью оккупированной тогда Россией Херсонской области "военно-гражданской администрации", которая действовала без формальной привязки к определенному государству, но с российской символикой, занял "должность заместителя главы".

После объявления Россией об аннексии Херсонской области 30 сентября того же года в "администрация" оккупированного региона с 4 октября перешла под номинальную российскую юрисдикцию. Стремоусов в ней свою "должность" сохранил.

Впрочем, 9 ноября 2022 года, когда происходил вывод российских войск из правобережной части региона, было объявлено, что было заявлено, что Стремоусов, до последнего опровергавший намерения РФ покинуть часть области и сам Херсон, погиб в ДТП. Судя по фото с места происшествия, это произошло в 8 км от Новой Каховки.

Сообщалось, что похоронен Стремоусов с установкой соответствующего креста с надписью был в Симферополе, также оккупированного Россией. Перед этим гроб с телом человека, похожего на него, был выставлен для отпевания в Александро-Невском соборе в этом городе. Украина гибель Стремоусова официально до сих пор считает не доказанной.