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Одеський суд заочно засудив загиблого Стремоусова до довічного ув'язнення

кирило стремоусов

Малиновський районний суд Одеси 18 жовтня визнав колишнього заступника голови російської окупаційної адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова винним у державній зраді та колабораціонізмі.

Як ідеться у повідомленні суду, обвинуваченому за частиною 2 статті 111 (держзрада) та частиною 5 статті 111-1 (зайняття посади в окупаційній адміністрації) призначили покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що Стремоусова судили заочно, при цьому судом "було вжито всіх заходів про виклик обвинуваченого" у судові засідання. Під час судових дебатів сторона обвинувачення просила визнати Стремоусова винним та призначити відповідне покарання в межах санкцій осудних статей. В свою чергу, захисниця підсудного просила постановити виправдовувальний вирок у відношенні обвинуваченого.

Нагадаємо, що Стремоусов з моменту формування 26 квітня 2022 року у майже повністю окупованій тоді Росією Херсонській області "військово-цивільної адміністрації", яка діяла без формальної прив'язки до певної держави, але з російською символікою, посів "посаду заступника голови".

Після оголошення Росією про анексію Херсонської області 30 вересня того ж року в "адміністрація" окупованого регіону з 4 жовтня перейшла під номінальну російську юрисдикцію. Стремоусов у ній свою "посаду" зберіг.

Втім, 9 листопада 2022 року, коли відбувалося виведення російських військ з правобережної частини регіону, було оголошено, було заявлено, що Стремоусов, який до останнього спростовував наміри РФ залишити частину області та сам Херсон, загинув у ДТП. Судячи з фото з місця події, це сталося у 8 км від Нової Каховки.

Повідомлялося, що поховано Стремоусова із встановленням відповідного хреста з написом було в Сімферополі, який також є окупованим Росією. Перед цим труну з тілом людини, схожої на нього, було виставлено для відспівування в Олександро-Невському соборі в цьому місті. Україна загибель Стремоусова офіційно досі вважає не доведеною.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов