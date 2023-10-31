Требует наказать виновных: ООН признала РФ ответственной за ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области

Управление ООН по правам человека сообщило, что имеет доказательства, что ракетный удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек, был осуществлен Россией.

Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня мы публикуем доклад о событиях 5 октября, в котором делается вывод, что есть достаточные основания полагать, что ракета была запущена российскими вооруженными силами", - заявила журналистам в Женеве Лиз Тросселл, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В новом докладе говорится, что Россия либо "не приняла все практически возможные меры, чтобы удостовериться в том, что запланированный объект атаки является военной целью", либо намеренно направила удар по гражданским людям.

В докладе подчеркивается, что характер повреждений здания и обнаруженные на развалинах обломки свидетельствуют, что удар был нанесен российской ракетой "Искандер".

Наблюдатели ООН задокументировали, что все жертвы были гражданскими лицами, а рядом с местом удара не было никакой законной военной цели.

В ООН призывают Россию признать ответственность за жертвы среди гражданского населения в результате удара, провести полное и прозрачное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение таких ударов в будущем, а также возместить ущерб.

Удар РФ по селу Гроза

5 октября российские террористы обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего погибли 59 человек, в том числе один ребенок. Все они были на поминальном обеде за погибшим односельцем.

Шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения.

Тогда глава МВД Игорь Клименко намекнул, что "у СБУ и полиции есть подозрение", что столь точный удар по скоплению людей мог быть нанесен по наводке кого-то из местных жителей.

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей. Ими оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат, 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.

С начала октября этого года они начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом мужчины понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию. Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам.