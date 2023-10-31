Вимагає покарати винних: ООН визнала РФ відповідальною за ракетний удар по селу Гроза на Харківщині

Управління ООН з прав людини повідомило, що має докази, що ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинуло 59 людей, був здійснений Росією.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні ми публікуємо доповідь про події 5 жовтня, в якій робиться висновок, що є достатні підстави вважати, що ракета була запущена російськими збройними силами", - заявила журналістам у Женеві Ліз Тросселл, прессекретар Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

У новій доповіді йдеться про те, що Росія або "не вжила всіх практично можливих заходів, щоб упевнитися в тому, що запланований об'єкт атаки є військовою ціллю", або навмисно спрямувала удар по цивільних людях.

У доповіді підкреслюється, що характер пошкоджень будівлі та знайдені на руїнах уламки свідчать, що удар було завдано російською ракетою "Іскандер".

Спостерігачі ООН задокументували, що всі жертви були цивільними особами, а поруч із місцем удару не було жодної законної військової цілі.

В ООН закликають Росію визнати відповідальність за жертви серед цивільного населення внаслідок удару, провести повне і прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню таких ударів у майбутньому, а також відшкодувати збитки.

Удар РФ по селу Гроза

5 жовтня російські терористи обстріляли кафе у селі Гроза Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого загинуло 59 людей, зокрема одна дитина. Всі вони були на поминальному обіді за загиблим односельцем.

Шестеро людей, в тому числі одна дитина, отримали поранення.

Тоді очільник МВС Ігор Клименко натякнув, що "у СБУ та поліції є підозра", що настільки точний удар по скупченню людей міг бути завданий за наводкою когось із місцевих мешканців.

Служба безпеки "по гарячих слідах" встановила особи двох зрадників. Ними виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів.

Від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам