Окажется на крючке: почему Си Цзиньпин до сих пор не позвонил по телефону Зеленскому

Несмотря на то, что лидер Китая Си Цзиньпин неоднократно заявлял о намерениях поговорить с президентом Владимиром Зеленским, спустя почти 14 месяцев после вторжения России в Украину он так и не сделал этого звонка.

В последний раз речь шла о потенциальном разговоре двух лидеров после того, как Си посетил Москву в прошлом месяце для встречи с Владимиром Путиным, пишет Вloomberg.

Издание отмечает, что такая ситуация несколько странная, учитывая, что Си стремится представить себя как миротворца, а Китай – как альтернативный центр власти США. Недавно он принял группу высокопоставленных европейских чиновников, включая президента Франции Эммануэля Макрона, а также лидеров из Африки и Латинской Америки.

Сообщается, что, возможно, Си получает достаточно преимуществ от распространения своего плана, а не от того, чтобы стать фактической стороной мирных переговоров. Вмешавшись напрямую, он оказался бы на крючке, рискуя получить негативные комментарии из-за возможной неудачи.

В известном смысле конфликт также может устраивать Си, даже если он прямо не поддерживает Путина в его войне, считают аналитики Вloomberg. Он использовал это, чтобы убить клин между громкими поклонниками Украины среди стран Большой семи и странами Африки, Азии и Латинской Америки, которые заняли более неоднозначную позицию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился в Китай с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной уже летом. В Елисейском дворце считают, что, учитывая тесные связи Китая с Москвой, он может стать той страной, которая сможет изменить ход войны в Украине.