Опиниться на гачку: чому Сі Цзіньпін досі не зателефонував Зеленському

Попри те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін неодноразово заявляв про наміри поговорити з президентом Володимиром Зеленським, майже через 14 місяців після вторгнення Росії в Україну він так і не зробив цього дзвінка.

Востаннє мова йшла про потенційну розмову двох лідерів після того, як Сі відвідав Москву минулого місяця для зустрічі з Володимиром Путіним, пише Вloomberg.

Видання зазначає, що така ситуація є дещо дивною, враховуючи, що Сі прагне представити себе як миротворця, а Китай – як альтернативний центр влади США. Нещодавно він прийняв групу високопоставлених європейських чиновників, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, а також лідерів з Африки та Латинської Америки.

Повідомляєтья, що можливо, Сі отримує достатньо переваг від поширення свого плану, а не від того, щоб стати фактичною стороною мирних переговорів. Втрутившись безпосередньо, він опинився б на гачку, ризикуючи отримати негативні коментарі через можливу невдачу.

У певному сенсі конфлікт також може влаштовувати Сі, навіть якщо він прямо не підтримує Путіна у його війні, вважають аналітики Вloomberg. Він використав це, щоб вбити клин між гучними прихильниками України серед країн Великої семи та країнами Африки, Азії та Латинської Америки, які зайняли більш неоднозначну позицію.

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже влітку. У Єлисейському палаці вважають, що з огляду на тісні зв’язки Китаю з Москвою, він може стати тією країною, яка зможе змінити хід війни в Україні.