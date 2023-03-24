Персона нон грата: Эстония высылает российского дипломата

Эстония объявила персоной нон грата и высылает из страны сотрудника посольства Российской Федерации. Дипломат активно участвовал в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

"Сегодня, 24 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата", – говорится в заявлении МИД Эстонии.

В ведомстве добавляют, что деятельность этого человека в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть Эстонию не позднее 29 марта.

"Этот дипломат принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, которая оправдывает военные действия России и занимался расколом общества Эстонии", – подчеркнули в МИД.

Как сообщает эстонское издание ERR, речь идет о консуле Александре Савинове.

"Это не означает, что Россия не может послать на его место нового дипломата, чтобы количество дипломатов соответствовало предельному количеству сотрудников посольства. Таково сейчас положение вещей. Россия применяет свое влияние и гибридные атаки против всех стран и в интересах безопасности Эстонии им препятствовать. В частности, препятствовать и тем атакам, которые производятся под прикрытием формального статуса дипломата", – отметил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Напомним, в ответ на решение России снизить дипломатическое представительство Эстония обязала посла РФ покинуть страну.

В ответ Россия обязала посла Эстонии Маргуса Лайдре уехать из страны.

Ранее в Эстонии суд арестовал на два месяца трех политиков, подозреваемых в связях с РФ.