Персона нон ґрата: Естонія висилає російського дипломата

Естонія оголосила персоною нон ґрата та висилає з країни співробітника посольства Російської Федерації. Дипломат брав активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Естонії.

"Сьогодні, 24 березня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного в справах посольства Російської Федерації і вручило дипломатичну ноту про те, що співробітника російського посольства з дипломатичним статусом оголошено персоною нон ґрата", – йдеться в заяві МЗС Естонії.

У відомстві додають, що діяльність цієї людини в Естонії суперечила Віденській конвенції про дипломатичні зносини, тому вона має залишити Естонію не пізніше ніж 29 березня.

"Цей дипломат брав безпосередню та активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії, поширенні пропаганди, яка виправдовує військові дії Росії та займався розколом суспільства Естонії", – підкреслили в МЗС.

Як повідомляє естонське видання ERR мова йде про консула Олександра Савінова.

"Це не означає, що Росія не може надіслати на його місце нового дипломата, щоб кількість дипломатів відповідала граничній кількості співробітників посольства, тобто восьми. Такий зараз стан речей. Росія застосує свій вплив і гібридні атаки проти всіх країн, і в інтересах безпеки Естонії їм перешкоджати. Зокрема, перешкоджати й тим атакам, які проводяться під прикриттям формального статусу дипломата", – зазначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, у відповідь на рішення Росії знизити дипломатичне представництво Естонія зобов’язала посла РФ покинути країну.

У відповідь Росія зобов’язала посла Естонії Маргуса Лайдре виїхати з країни.

Раніше в Естонії суд заарештував на два місяці трьох політиків, які підозрюються в у зв'язках з РФ.