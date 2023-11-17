План "Майдан 3". Зеленский заявил, что Россия готовит переворот в Украине

Россия стремится расколоть украинское общество, создавая хаос внутри страны и, наконец, устранив президента. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", – сказал он, описывая план дезинформации как "Майдан 3", имея в виду протесты 2004 и 2014 годов.

"Майдан для них – это переворот, поэтому операция ясна", – высказался Зеленский.

При этом глава государства добавил, что власти Украины не пойдут на что-то похожее на замороженный конфликт с Россией.

Переворот в Украине: предварительное заявление Зеленского

Президент Зеленский уже говорил о готовящейся попытке государственного переворота в Украине два года назад – в ноябре 2021-го.

"Есть большие вызовы внутри нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Например, получили информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется, что это важная информация. 1-2 декабря", – высказался он во время пресс-конференции.

Что касается инициатора переворота, то тогда Зеленский отметил, что не может обнародовать эту информацию. При этом он сказал о причастности представителей России и бизнесмена Рината Ахметова:

"Я не могу делиться той информацией, которую я не имею права обнародовать пока. Но могу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем так, с представителями из России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов".

При этом он подчеркивал, что Ахметова "подставляют" и что его окружение "его вовлекает в эту войну", и это "большая ошибка".