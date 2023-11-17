План "Майдан 3". Зеленський заявив, що Росія готує переворот в Україні

Росія прагне розколоти українське суспільство, створюючи хаос усередині країни та, зрештою, усунувши президента. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Bloomberg.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", – сказав він, описуючи план дезінформації як "Майдан 3", маючи на увазі протести 2004 та 2014 років.

"Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла", – висловився Зеленський.

При цьому очільник держави додав, що влада України не піде на щось схоже на заморожений конфлікт із Росією.

Переворот в Україні: попередня заява Зеленського

Президент Зеленський уже говорив про підготовку спроби державного перевороту в Україні два роки тому – в листопаді 2021-го.

"Є великі виклики всередині нашої держави, які вже фіксують розвідки інших країн. Наприклад, отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Мені здається, що це важлива інформація. 1-2 грудня", – висловився він під час пресконференції.

Що стосувалося ініціатора перевороту, то тоді Зеленський зазначив, що не може оприлюднювати цю інформацію. При цьому він сказав про причетність представників Росії та бізнесмена Ріната Ахметова:

"Я не можу ділитися тією інформацією, яку я не маю права оприлюднювати, поки що. Але можу сказати, що в нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів".

При цьому він наголошував, що Ахметова "підставляють" і що його оточення "його втягує в цю війну", і це "велика помилка".