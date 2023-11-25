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Подрывы СБУ Крымского моста стали оплеухой Путину, сломав логистику врага - эксперт
Подрывы Службой безопасности Украины Крымского моста значительно осложнили всю логистику противника, потому россияне до сих пор вынуждены перевозить боеприпасы и технику паромами.
Об этом пишет политолог, депутат Верховной Рады 8-го созыва Александр Черненко, анализируя документальный фильм о спецоперациях СБУ на Крымском мосту. Черненко акцентирует, что боеприпасы сейчас невозможно перевозить ни грузовиками, ни железной дорогой.
"Подрывы моста стали оплеухами Путина, которые к тому же сломали всю логистику врага. И это история не о прошлом, а о сегодняшнем дне. Мост, как военный логистический объект, фактически уничтожен Службой", - подчеркивает экс-нардеп.
"Главный акцент ленты – на атаке морскими дронами Sea Baby, которая состоялась в июле 2023 года. "Морской Малыш" — это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для разных задач. Есть много успешных примеров ее применения, в частности против кораблей Черноморского флота РФ", – указывает эксперт.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Политолог отмечает, что Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию на море и фактически вынуждена была увести значительную часть кораблей Черноморского флота из оккупированной части Украины.
"Это один из результатов преобразований, которые провел Малюк, возглавив СБУ: уникальный пример, когда украинское оружие, разработанное и изготовленное в Украине, изменило ситуацию на боли боя", - резюмирует Черненко.
Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал в первой серии цикла документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы", что успешное использование морских дронов существенно изменило не только подход к военно-морским операциям, но и философию войны в целом. По его словам, это мнение поддерживают все западные партнеры Украины, военные моряки и руководители спецслужб.