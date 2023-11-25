Підриви СБУ Кримського мосту стали ляпасом Путіну, зламавши логістику ворога - експерт

Підриви Службою безпеки України Кримського мосту значно ускладнили всю логістику ворога, через що росіяни досі змушені перевозити боєприпаси і техніку поромами.

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Про це пише політолог, депутат Верховної Ради 8-го скликання Олександр Черненко, аналізуючи документальний фільм про спецоперації СБУ на Кримському мосту. Черненко акцентує, що боєприпаси зараз неможливо перевозити ані вантажівками, ані залізницею.

"Підриви мосту стали ляпасами Путіну, які до того ж зламали всю логістику ворога. І це історія не про минуле, а про сьогоднішній день. Міст, як військовий логістичний об’єкт, фактично знищено Службою", - підкреслює екснардеп.

"Головний акцент стрічки – на атаці морськими дронами Sea Baby, яка відбулася у липні 2023 року. "Морський Малюк" — це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. Маємо багато успішних прикладів її застосування, зокрема проти кораблів Чорноморського флоту РФ", - вказує експерт.

Політолог наголошує, що Росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію на морі і фактично вимушена була відвести значну частину кораблів Чорноморського флоту з окупованої частини України.

"Це один з результатів тих перетворень, які провів Малюк, очоливши СБУ: унікальний приклад, коли українська зброя, розроблена і виготовлена в Україні, змінила ситуацію на болі бою", - резюмує Черненко.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк розповів у першій серії циклу документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги", що успішне використання морських дронів суттєво змінило не лише підхід до військово-морських операцій, а й філософію війни загалом. За його словами, це також і думка усіх західних партнерів України, військових моряків і очільників спецслужб.