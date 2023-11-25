"Кримський міст приречений": В СБУ анонсували ще багато сюрпризів для росіян

Служба безпеки України заявляє, що готує ворогу "багато сюрпризів", щоб знищити не лише Кримський міст, а й спільно із Силами оборони звільнити від окупантів всі українські території.

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Про це голова СБУ Василь Малюк розповів у першій серії циклу документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги". Зокрема, у фільмі розкриваються деталі підготовки операцій зі знищення Кримського мосту.

"Далі буде багато сюрпризів. І не лише щодо Кримського мосту. Міст - приречений... Успішним вогневим ураженням мосту ми фактично зруйнували міф про непереможність Рашки. Це - країна-фейк", — заявив очільник спецслужби.

Він наголосив, що на рахунку СБУ вже два успішні враження мосту: перший – у жовтні 2022 року за допомогою вантажівки з вибухівкою, другий - у липні 2023 року морськими дронами.

За словами Малюка, для України Кримський міст є абсолютно законною ціллю, оскільки міжнародне право, закони та звичаї війни, а також українське законодавство дозволяють атакувати цей об’єкт. До того ж порушення військової логістики ворога є одним із завдань, яке ставить перед спецслужбою президент Володимир Зеленський.

У відомстві вказують, що підрив моста значно ускладнив постачання зброї та боєкомплекту російським військам, адже на сьогоднішній день цей логістичний коридор повноцінно не функціонує: автомобільний транспорт рухається реверсно, для транспорту діють обмеження по вазі, а для залізниці – по кількості вагонів. Тому для перевезення боєкомплекту ворог використовує переважно поромне сполучення.

Голова СБУ переконаний, що успішне використання морських дронів суттєво змінило не лише підхід до військово-морських операцій, а й філософію війни загалом. За його словами, це також і думка західних партнерів України, військових моряків, очільників спецслужб.

Малюк зазначив, що Sea Baby є не просто військово-морським дроном, а багатоцільовою платформою, що активно використовується сьогодні для різних завдань: на рахунку СБУ вже багато успішних прикладів її застосування, зокрема проти кораблів Чорноморського флоту РФ.

Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров".

Цього ж року дрони СБУ вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер Sig, десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".