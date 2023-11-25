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"Крымский мост обречен": В СБУ анонсировали еще много сюрпризов для россиян
Служба безопасности Украины заявляет, что готовит врагу "множество сюрпризов", чтобы уничтожить не только Крымский мост, но и совместно с Силами обороны освободить от оккупантов все украинские территории.
Об этом глава СБУ Василий Малюк рассказал в первой серии цикла документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы". В частности, в фильме раскрываются детали подготовки операций по уничтожению Крымского моста.
"Дальше будет много сюрпризов. И не только относительно Крымского моста. Мост - обречен... Успешным огневым поражением моста мы фактически разрушили миф о непобедимости Рашки. Это - страна-фейк", — заявил глава спецслужбы.
Он отметил, что на счету СБУ уже два успешных поражения моста: первый – в октябре 2022 года с помощью грузовика со взрывчаткой, второй – в июле 2023 года морскими дронами.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам Малюка, для Украины Крымский мост является абсолютно законной целью, поскольку международное право, законы и обычаи войны, а также украинское законодательство позволяют атаковать этот объект. К тому же нарушение военной логистики врага является одной из задач, которую ставит перед спецслужбой президент Владимир Зеленский.
В ведомстве отмечают, что подрыв моста значительно усложнил поставки оружия и боекомплекта российским войскам, поскольку на сегодня этот логистический коридор полноценно не функционирует: автомобильный транспорт движется в реверсном режиме, для транспорта действуют ограничения по весу, а для железной дороги – по количеству вагонов. Для перевозки боекомплекта враг использует преимущественно паромное сообщение.
Глава СБУ убежден, что успешное использование морских дронов существенно изменило не только подход к военно-морским операциям, но и философию войны в целом. По его словам, это также мнение западных партнеров Украины, военных моряков, руководителей спецслужб.
Малюк отметил, что Sea Baby является не просто военно-морским дроном, а многоцелевой платформой, активно используемой сегодня для разных задач: на счету СБУ уже много успешных примеров ее применения, в том числе против кораблей Черноморского флота РФ.
Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров".
В этом же году дроны СБУ поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер Sig, десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".