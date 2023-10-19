Подходящие для войны: Казахстан запретил экспорт в РФ более 100 видов товаров

Казахстан запретил экспортировать в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы государством-агерсором в войне против Украины.

Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева.

Согласно сообщению, к таким товарам отнесли дроны, чипы, а также другую электронику, которая может использоваться в ходе войны.

"Мы экспортируем все товары, кроме принадлежащих к войне – на них наложены ограничения. Их экспорт мы полностью запретили", - сказал Торебаев.

Издание пишет, что указанные товары не производятся в Казахстане, а реэкспортируются через страну. Именно из-за реэкспорта враг пытался получить западные компоненты.

Торебаев объяснил, что в настоящее время импорт товаров в Казахстан осуществляется, но экспорт уже нет.

Казахстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза. Теоретически это означает, что товары, пересекающие их общую 7600-километровую границу, не подлежат таможенному контролю.

Но высокопоставленный казахский чиновник ранее заявлял, что Казахстан намерен ужесточить контроль за товарами, предназначенными для дальнейшего реэкспорта в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций.

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