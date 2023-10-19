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Подходящие для войны: Казахстан запретил экспорт в РФ более 100 видов товаров
Казахстан запретил экспортировать в Россию 106 видов товаров, которые могут быть использованы государством-агерсором в войне против Украины.
Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева.
Согласно сообщению, к таким товарам отнесли дроны, чипы, а также другую электронику, которая может использоваться в ходе войны.
"Мы экспортируем все товары, кроме принадлежащих к войне – на них наложены ограничения. Их экспорт мы полностью запретили", - сказал Торебаев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Издание пишет, что указанные товары не производятся в Казахстане, а реэкспортируются через страну. Именно из-за реэкспорта враг пытался получить западные компоненты.
Торебаев объяснил, что в настоящее время импорт товаров в Казахстан осуществляется, но экспорт уже нет.
Казахстан и Россия являются членами Евразийского экономического союза. Теоретически это означает, что товары, пересекающие их общую 7600-километровую границу, не подлежат таможенному контролю.
Но высокопоставленный казахский чиновник ранее заявлял, что Казахстан намерен ужесточить контроль за товарами, предназначенными для дальнейшего реэкспорта в Россию, чтобы не допустить обход западных санкций.
Источник фото: ua.depositphotos.com