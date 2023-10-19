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Придатні для війни: Казахстан заборонив експорт до РФ понад 100 видів товарів
Казахстан заборонив експортувати до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані державою-агерсором у війні проти України.
Про це повідомляє Казахське телеграфне агентство з посиланням на віце-міністра торгівлі та інтеграції Кайрата Торебаєва.
Згідно з повідомленням, до таких товарів віднесли дрони, чипи, а також іншу електроніку, яка може використовуватися у ході війни.
"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що належать до війни – на них накладено обмеження. Їхній експорт ми повністю заборонили", - сказав Торебаєв.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Видання пише, що вказані товари не виробляються в Казахстані, а реекспортуються через країну. Саме через реекспорт ворог намагався отримати західні компоненти.
Торебаєв пояснив, що наразі імпорт товарів до Казахстану здійснюється, але експорт – вже ні.
Казахстан і Росія є членами Євразійського економічного союзу. Теоретично це означає, що товари, які перетинають їх загальний 7600-кілометровий кордон, не підлягають митному контролю.
Але високопоставлений казахський чиновник раніше заявляв, що Казахстан має намір посилити контроль за товарами, призначеними для подальшого реекспорту в Росію, щоб не допустити обходу західних санкцій.
Джерело фото: ua.depositphotos.com