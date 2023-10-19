Придатні для війни: Казахстан заборонив експорт до РФ понад 100 видів товарів

Казахстан заборонив експортувати до Росії 106 видів товарів, які можуть бути використані державою-агерсором у війні проти України.

Про це повідомляє Казахське телеграфне агентство з посиланням на віце-міністра торгівлі та інтеграції Кайрата Торебаєва.

Згідно з повідомленням, до таких товарів віднесли дрони, чипи, а також іншу електроніку, яка може використовуватися у ході війни.

"Ми експортуємо всі товари, крім тих, що належать до війни – на них накладено обмеження. Їхній експорт ми повністю заборонили", - сказав Торебаєв.

Видання пише, що вказані товари не виробляються в Казахстані, а реекспортуються через країну. Саме через реекспорт ворог намагався отримати західні компоненти.

Торебаєв пояснив, що наразі імпорт товарів до Казахстану здійснюється, але експорт – вже ні.

Казахстан і Росія є членами Євразійського економічного союзу. Теоретично це означає, що товари, які перетинають їх загальний 7600-кілометровий кордон, не підлягають митному контролю.

Але високопоставлений казахський чиновник раніше заявляв, що Казахстан має намір посилити контроль за товарами, призначеними для подальшого реекспорту в Росію, щоб не допустити обходу західних санкцій.

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