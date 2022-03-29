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Польша готовится запретить импорт российского угля, не дожидаясь решения Брюсселя

Польша готовится запретить импорт российского угля, не дожидаясь решения Брюсселя
Польша первая в ЕС отказалась от российского угля. Фото: ua.depositphotos.com

Правительство Польши приняло законопроект, который запрещает импорт угля из Российской Федерации. Об этом 29 марта сообщил спикер Кабмина Петр Мюллер, передает издание Reuters.

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"Мы не хотим, чтобы этот импорт был возможен, хотя мы понимаем, что существует риск, связанный с тем, что Европейский Союз до сих пор не одобрил такие действия", — сказал Петр Мюллер журналистам в Варшаве.

То есть Польша ввела запрет на российский уголь без согласования с Брюсселем. Санкции в ЕС, как правило, должны быть согласованы всеми странами блока. Как отметили в издании, Брюссель потенциально может "наказать" страны, действующие в одностороннем порядке, однако эта угроза не остановила Польшу.

Параллельно руководство государств Европейского Союза планирует рассмотреть вопрос о применении нефтяного эмбарго на Российскую Федерацию из-за ее войны против Украины. На этом настаивают страны Балтии, а вот Венгрия категорически не готова отказаться от российских энергоносителей. 

Ранее от российской нефти уже отказались Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада. Позднее к ним присоединилась и Австралия.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан