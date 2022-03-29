Польша готовится запретить импорт российского угля, не дожидаясь решения Брюсселя

Правительство Польши приняло законопроект, который запрещает импорт угля из Российской Федерации. Об этом 29 марта сообщил спикер Кабмина Петр Мюллер, передает издание Reuters.

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"Мы не хотим, чтобы этот импорт был возможен, хотя мы понимаем, что существует риск, связанный с тем, что Европейский Союз до сих пор не одобрил такие действия", — сказал Петр Мюллер журналистам в Варшаве.

То есть Польша ввела запрет на российский уголь без согласования с Брюсселем. Санкции в ЕС, как правило, должны быть согласованы всеми странами блока. Как отметили в издании, Брюссель потенциально может "наказать" страны, действующие в одностороннем порядке, однако эта угроза не остановила Польшу.

Параллельно руководство государств Европейского Союза планирует рассмотреть вопрос о применении нефтяного эмбарго на Российскую Федерацию из-за ее войны против Украины. На этом настаивают страны Балтии, а вот Венгрия категорически не готова отказаться от российских энергоносителей.

Ранее от российской нефти уже отказались Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада. Позднее к ним присоединилась и Австралия.

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