Польща готується заборонити імпорт російського вугілля, не чекаючи на рішення Брюсселя

Уряд Польщі ухвалив законопроект, який забороняє імпорт вугілля із Російської Федерації. Про це 29 березня повідомив речник Кабміну Петро Мюллер, передає видання Reuters.

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"Ми не хочемо, щоб цей імпорт був можливим, хоча ми розуміємо, що існує ризик, пов'язаний з тим, що Європейський Союз досі не схвалив такі дії", - сказав Петро Мюллер журналістам у Варшаві.

Тобто Польща запровадила заборону російського вугілля без погодження з Брюсселем. Санкції в ЄС зазвичай мають бути узгоджені всіма країнами блоку. Як зазначили у виданні, Брюссель потенційно може "покарати" країни, що діють в односторонньому порядку, проте загроза не зупинила Польщу.

Паралельно керівництво держав Європейського Союзу планує розглянути питання щодо застосування нафтового ембарго на Російську Федерацію через її війну проти України. На цьому наполягають країни Балтії, а от Угорщина категорично не готова відмовитись від російських енергоносіїв.

Раніше від російської нафти вже відмовилися Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада. Пізніше до них приєдналася Австралія.

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