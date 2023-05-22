Португалия не будет посылать Украине истребители F-16

22 мая министр иностранных дел Португалии Жоау Гомес Кравинью заявил, что его страна готова обучать украинских пилотов летать на F-16, но посылать самолеты не планирует, поскольку не имеет их в достаточном количестве.

По его словам, те извинители, которые есть в Португалии, необходимы для защиты страны и выполнения обязательств перед НАТО, пишет издание Diário de Notícias.

После заседания министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе Кравинью рассказал, что в Португалии есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, также имеющих F-16, чтобы обучать украинских пилотов.

Однако он подчеркнул, что отправка F-16, которыми владеют ВВС Португалии, не является тем вопросом, который следует обсуждать, поскольку у Португалии нет неограниченного количества самолетов.

Кравиньо заявил, что страна может помочь с запчастями для обслуживания самолетов, которые будут переданы Украине другими союзниками.

В то же время, он отметил, что отправка истребителей – это вопрос, который нужно будет обсудить подробно с премьер-министром Антониу Коштой и министром обороны Хеленой Каррейрас, а также согласовать с другими членами Атлантического альянса.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что передача истребителей F-16 в Украину начнется в ближайшее время. Боррель приветствовал одобрение решения о передаче современных истребителей Украине, добавив, что ВСУ в них нуждаются.