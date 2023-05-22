Португалія не надсилатиме Україні винищувачі F-16

22 травня міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомес Кравінью заявив, що його країна готова навчати українських пілотів літати на F-16, але надсилати літаки не планує, оскільки не має їх в достатній кількості.

За його словами, ті винущувачі, які є в Португалії необхідні для захисту країни і виконання зобов’язань перед НАТО, пише видання Diário de Notícias.

Після засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі Кравінью розповів, що у Португалії є дуже хороші пілоти та інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських пілотів.

Проте він наголосив, що надсилання F-16, якими володіють ВПС Португалії, не є тим питанням, яке варто обговорювати, оскільки Португалія не має необмеженої кількості літаків.

Кравіньо заявив, що країна може допомогти із запчастинами для обслуговування літаків, які передадуть Україні інші союзники.

Водночас він зазначив, що відправка винищувачів – це питання, яке потрібно буде обговорити детально з прем’єр-міністром Антоніу Коштою та міністром оборони Хеленою Каррейрас, а також узгодити з іншими членами Атлантичного альянсу.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що передача винищувачів F-16 в Україну розпочнеться найближчим часом. Боррель привітав схвалення рішення про передачу сучасних винищувачів Україні, додавши, що ЗСУ їх потребують.