Послы ЕС одобрили создание гражданской миссии в Молдове: хотят помочь противодействовать угрозам от РФ

Послы стран Европейского Союза приняли решение о создании гражданской миссии ЕС в Молдове. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Миссия должна помочь Молдове противостоять гибридным угрозам со стороны России.

Как отметил журналист, министры иностранных дел ЕС утвердят это решение в понедельник, 24 апреля.

О том, что Евросоюз изучает возможность направить гражданскую миссию в Молдову, еще в феврале заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тогда он сказал, что миссия должна поддержать повышение устойчивости страны против внешнего вмешательства и усилий по дестабилизации.

Это прозвучало на фоне многочисленных сообщений о планах РФ дестабилизировать ситуацию и даже совершить госпереворот в Молдове.

А в марте президент Молдовы Майя Санду раскритиковала Россию, заявив, что со стороны Кремля в адрес ее страны раздаются лишь угрозы и шантаж.