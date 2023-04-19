Посли ЄС схвалили створення цивільної місії в Молдові: хочуть допомогти протидіяти загрозам від РФ

Посли країн Європейського Союзу схвалили рішення щодо створення цивільної місії ЄС у Молдові. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Місія має допомогти Молдові протистояти гібридним загрозам з боку Росії.

Як зазначив журналіст, міністри закордонних справ ЄС затвердять це рішення в понеділок, 24 квітня.

Про те, що Євросоюз вивчає можливість направити цивільну місію до Молдови, ще в лютому заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Тоді він сказав, що місія має підтримати підвищення стійкості країни проти зовнішнього втручання та зусиль щодо дестабілізації.

Це пролунало на тлі численних повідомлень про плани РФ дестабілізувати ситуацію та навіть здійснити держпереворот у Молдові.

А в березні президентка Молдови Мая Санду розкритикувала Росію, заявивши, що з боку Кремля на адресу її країни лунають лише погрози та шантаж.