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Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против РФ — нужно одобрение Совета ЕС
Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал пятый пакет санкций против России — его должны опубликовать в пятницу, 8 апреля Об этом сообщило французское представительство в Совете Евросоюза.
Теперь документ должен одобрить Совет ЕС в рамках письменной процедуры, после чего его опубликуют в официальном журнале Евросоюза.
По данным постпредства Франции, санкции предусматривают заморозку активов ряда российских банков, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на импорт угля из России, запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров на сумму в 10 млрд евро, а также санкции к российскому грузовому транспорту.
Будет также закрыт доступ российских судов в порты ЕС. Санкции будут введены и против физических лиц, а также в сфере промышленности и технологий против компаний , связанных с российской агрессией против Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ЕС решил усилить санкции после того, как стало известно о российских военных преступлениях против украинских мирных жителей в недавно освобожденных городах Киевской области.
При этом СМИ сообщали, что Европейский Союз 7 апреля должен был ввести эмбарго на российский уголь, но запрет вступит в силу только в середине августа 2022 года — это на месяц позже, чем предполагалось.