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Посли країн Євросоюзу погодили п'ятий пакет санкцій проти РФ — потрібно схвалення Ради ЄС
Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі погодив п'ятий пакет санкцій проти Росії - його мають опублікувати у п'ятницю, 8 квітня Про це повідомило французьке представництво у Раді Євросоюзу.
Тепер документ має схвалити Раду ЄС у рамках письмової процедури, після чого її опублікують в офіційному журналі Євросоюзу.
За даними постпредства Франції, санкції передбачають заморожування активів низки російських банків, ембарго на постачання озброєння до Росії, заборону імпорту вугілля з Росії, заборону експорту Росію високотехнологічних товарів у сумі 10 млрд євро, і навіть санкції до російського вантажного транспорту.
Буде також закрито доступ російських суден до портів ЄС. Санкції будуть введені й проти фізичних осіб, а також у сфері промисловості та технологій проти компаній, пов'язаних із російською агресією проти України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, ЄС вирішив посилити санкції після того, як стало відомо про російські військові злочини проти українських мирних жителів у нещодавно звільнених містах Київської області.
При цьому ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз 7 квітня повинен був запровадити ембарго на російське вугілля, але заборона набуде чинності лише в середині серпня 2022 року — це на місяць пізніше, ніж передбачалося.