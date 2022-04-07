Посли країн Євросоюзу погодили п'ятий пакет санкцій проти РФ — потрібно схвалення Ради ЄС

Комітет постійних представників країн ЄС у Брюсселі погодив п'ятий пакет санкцій проти Росії - його мають опублікувати у п'ятницю, 8 квітня Про це повідомило французьке представництво у Раді Євросоюзу.

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"Комітет постпредів країн ЄС схвалив новий пакет санкцій у зв'язку з агресією Росії щодо України", - йдеться у повідомленні.

Тепер документ має схвалити Раду ЄС у рамках письмової процедури, після чого її опублікують в офіційному журналі Євросоюзу.

За даними постпредства Франції, санкції передбачають заморожування активів низки російських банків, ембарго на постачання озброєння до Росії, заборону імпорту вугілля з Росії, заборону експорту Росію високотехнологічних товарів у сумі 10 млрд євро, і навіть санкції до російського вантажного транспорту.

Буде також закрито доступ російських суден до портів ЄС. Санкції будуть введені й проти фізичних осіб, а також у сфері промисловості та технологій проти компаній, пов'язаних із російською агресією проти України.

Нагадаємо, ЄС вирішив посилити санкції після того, як стало відомо про російські військові злочини проти українських мирних жителів у нещодавно звільнених містах Київської області.

При цьому ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз 7 квітня повинен був запровадити ембарго на російське вугілля, але заборона набуде чинності лише в середині серпня 2022 року — це на місяць пізніше, ніж передбачалося.