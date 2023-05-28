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Поставки оружия в РФ: в ЮАР создали комиссию для расследования
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса решил создать комиссию для проверки информации о поставках оружия в страну-агрессор РФ.
Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление президента ЮАР.
Отмечается, что Рамафоса создал комиссию для расследования обвинений США в том, что русский корабль забрал оружие с военно-морской базы вблизи Кейптауна в прошлом году.
"Президент решил начать расследование из-за серьезности обвинений, степени общественного интереса и влияния этого вопроса на международные отношения Южной Африки", - говорится в заявлении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, посол США в Южной Африке Рубен Бриджити заявил, что он уверен, что российский корабль, пришвартовавшийся к военно-морской базе в Саймонстауне в западной части Кейпа в декабре прошлого года, взял на борт оружие из Южной Африки.
В ЮАР эти заявления отрицали, но обвинения повлекли за собой дипломатический спор между США, Южной Африкой и Россией и поставили под сомнение нетральную позицию Южной Африки относительно войны в Украине.
Южная Африка заявляет, что является беспристрастной и воздержалась от голосования по резолюциям ООН по войне.
Кроме того, в июне делегация из лидеров шести африканских стран собирается провести переговоры с Украиной и РФ, чтобы "инициировать мирный процесс".