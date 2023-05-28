Постачання зброї до РФ: у ПАР створили комісію для розслідування

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса вирішив створити комісію для перевірки інформації про поставки зброї до країни-агресора РФ.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на заяву президента ПАР.

Зазначається, що Рамафоса призначив комісію для розслідування звинувачень США в тому, що російський корабель забрав зброю з військово-морської бази поблизу Кейптауна минулого року.

"Президент вирішив розпочати розслідування через серйозність звинувачень, ступінь суспільного інтересу та вплив цього питання на міжнародні відносини Південної Африки", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, посол США в Південній Африці Рубен Бріджіті заявив, що він упевнений, що російський корабель, який пришвартувався до військово-морської бази в Саймонстауні в західній частині Кейпу в грудні минулого року, взяв на борт зброю з Південної Африки.

У ПАР ці заяви заперечили, але звинувачення спричинили дипломатичну суперечку між США, Південною Африкою та Росією та поставили під сумнів нетральну позицію Південної Африки щодо конфлікту в Україні.

Південна Африка заявляє, що є неупередженою і утрималася від голосування щодо резолюцій ООН щодо війни.

Крім того, у червні делегація з лідерів шістьох африканських країн збирається провести переговори з Україною та РФ, щоб "ініціювати мирний процес".