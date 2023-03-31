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Премьер Испании уговаривает Си Цзиньпина ехать в Украину
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал лидера Китая Си Цзиньпина поговорить с Владимиром Зеленским, если Пекин хочет сыграть свою роль в прекращении российского вторжения.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Мы все хотим мира, но мы хотим, чтобы этот мир был справедливым и длительным, а для этого он должен основываться на позиции того, кто подвергся нападению", - заявил Санчес журналистам после встречи с Си Цзиньпином.
Испания вместе с Европейским Союзом поддерживает план Владимира Зеленского по прекращению боевых действий, обнародованный несколько месяцев назад, добавил Санчес, отвергая план Си, предусматривающий замораживание территории, захваченной российскими войсками.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На встрече с Санчесом Си призвал соответствующие стороны построить "сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности в Европе" путем диалога по урегулированию кризиса в Украине. Он также выразил надежду, что Мадрид сможет сыграть определенную роль в продвижении связей между Китаем и Европой.
Визит Санчеса состоялся за несколько дней до планируемого визита президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай.
Напомним, ранее Владимир Зеленский направил приглашение Си Цзиньпину посетить Украину, подчеркивая, что больше года между главами государств не было контактов, однако Китай пока четко не отреагировал.