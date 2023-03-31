Премьер Испании уговаривает Си Цзиньпина ехать в Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал лидера Китая Си Цзиньпина поговорить с Владимиром Зеленским, если Пекин хочет сыграть свою роль в прекращении российского вторжения.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы все хотим мира, но мы хотим, чтобы этот мир был справедливым и длительным, а для этого он должен основываться на позиции того, кто подвергся нападению", - заявил Санчес журналистам после встречи с Си Цзиньпином.

Испания вместе с Европейским Союзом поддерживает план Владимира Зеленского по прекращению боевых действий, обнародованный несколько месяцев назад, добавил Санчес, отвергая план Си, предусматривающий замораживание территории, захваченной российскими войсками.

На встрече с Санчесом Си призвал соответствующие стороны построить "сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности в Европе" путем диалога по урегулированию кризиса в Украине. Он также выразил надежду, что Мадрид сможет сыграть определенную роль в продвижении связей между Китаем и Европой.

Визит Санчеса состоялся за несколько дней до планируемого визита президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай.

Напомним, ранее Владимир Зеленский направил приглашение Си Цзиньпину посетить Украину, подчеркивая, что больше года между главами государств не было контактов, однако Китай пока четко не отреагировал.